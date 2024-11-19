　【男女混合】▽高齢者・であい　①幌加内ホロミン②東川キトウシ③旭川東クラブＡ▽２４０歳以上　①当別ｎｅｘｕｓ②湧別西遊記③旭川東クラブＢ▽１８０歳以上　①帯広絆②和寒クラブＭ③小樽スマイル▽１８０歳以下　①恵庭山岡家②旭川リアン③小樽ヤンキー
　【女子】①札幌ゴンザレス②和寒クラブＬ③札幌炙りカルビ