【男女混合】▽高齢者・であい ①幌加内ホロミン②東川キトウシ③旭川東クラブＡ▽２４０歳以上 ①当別ｎｅｘｕｓ②湧別西遊記③旭川東クラブＢ▽１８０歳以上 ①帯広絆②和寒クラブＭ③小樽スマイル▽１８０歳以下 ①恵庭山岡家②旭川リアン③小樽ヤンキー

【女子】①札幌ゴンザレス②和寒クラブＬ③札幌炙りカルビ