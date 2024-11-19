◇Ａブロック▽１回戦 ウイングス２―０あいべつ、ほくと２―０東栄、北門２―０永南▽準決勝 えぞ松２―１ウイングス、北門２―０ほくと▽決勝 北門２―１えぞ松

◇Ｂブロック▽１回戦 比布フレッシュ２―０永山若妻会、千代田２―０うすばきちょう、ひがしかわ２―０啓南、向陵２―０東神楽▽準決勝 比布フレッシュ２―０千代田、ひがしかわ２―０向陵▽決勝 ひがしかわ２―０比布フレッシュ

◇Ｃブロック▽１回戦 西御料２―１忠和、愛豊クラブ２―１旭川大雪、ＥＡＳＴ倶楽部２―０旭川ひがし▽準決勝 西御料２―０きまま、ＥＡＳＴ倶楽部２―０愛豊クラブ▽決勝 西御料２―０ＥＡＳＴ倶楽部

◇Ｄブロック▽１回戦 旭川みなみ２―１きずな▽準決勝 せせらぎ２―０旭川みなみ、はばたき２―１わかば▽決勝 せせらぎ２―０はばたき