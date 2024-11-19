　◇Ａブロック▽１回戦　ウイングス２―０あいべつ、ほくと２―０東栄、北門２―０永南▽準決勝　えぞ松２―１ウイングス、北門２―０ほくと▽決勝　北門２―１えぞ松
　◇Ｂブロック▽１回戦　比布フレッシュ２―０永山若妻会、千代田２―０うすばきちょう、ひがしかわ２―０啓南、向陵２―０東神楽▽準決勝　比布フレッシュ２―０千代田、ひがしかわ２―０向陵▽決勝　ひがしかわ２―０比布フレッシュ
　◇Ｃブロック▽１回戦　西御料２―１忠和、愛豊クラブ２―１旭川大雪、ＥＡＳＴ倶楽部２―０旭川ひがし▽準決勝　西御料２―０きまま、ＥＡＳＴ倶楽部２―０愛豊クラブ▽決勝　西御料２―０ＥＡＳＴ倶楽部
　◇Ｄブロック▽１回戦　旭川みなみ２―１きずな▽準決勝　せせらぎ２―０旭川みなみ、はばたき２―１わかば▽決勝　せせらぎ２―０はばたき