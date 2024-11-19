　【男子】◇団体▽準決勝　ネクサスＢＣ２―０東光、忠和２―０東陽▽決勝　ネクサスＢＣ２―０忠和▽３位決定戦　東光２―０東陽　
　【女子】◇団体▽準決勝　ネクサスＢＣ２―０広陵、春光台２―０北門▽決勝　春光台２―１ネクサスＢＣ▽３位決定戦　広陵２―１北門