【男子】▽シングルス ①清水息吹（忠和）②森（忠和中）③吉田（ネクサスＢＣ）④伊藤（忠和）⑤山中（ネクサスＢＣ）▽ダブルス ①相馬瑠生・相馬獅生（ネクサスＢＣ）②山本・高橋（東光）③西畑・蒔田（東神楽）④星・広部（東明）⑤川村・園田（東鷹栖）

【女子】▽シングルス ①佐藤 心咲（東神楽）②近藤（北門）③神野（春光台）④竹沢（広陵）⑤諸岡（広陵）▽ダブルス ①堰八寧桜・和田杏虹（ネクサスＢＣ）②田川・太田（広陵）③日置・宮崎（ネクサスＢＣ）④川越・小笠原（ネクサスＢＣ）⑤三牧・由藤 （東明）