▽１部 ①友兼（名寄卓球協会）▽２部 ①中越亮太（エンジョイ）▽３部 ①佐藤拓海（スペード北海道）▽４部 ①大友孝啓（紋興ＴＴＣ）▽５部 ①木村海斗（ＴＣけんぶち）▽６部 ①清水心結（ＴＮＴ卓球ラボ）▽７部 ①清水結衣（ＴＮＴ卓球ラボ）▽８部 ①山下佳貴（スペード北海道）▽９部 ①西木信裕（キレンジャク）▽１１部 ①北潟祥樹（エンジョイ）▽１２部 ①林陸人（チームキヨスギ）▽１３部 ①越野剛史（チーム潮見）▽１４部 ①長谷川司（ＴＣけんぶち）▽１５部 ①中屋敷隼人（翔くんとゆかいな仲間達）▽１６部 ①高張翔吾（和寒卓球協会）▽１７部 ①坂口賀章（陵雲クラブ）▽１８部 ①水野英彦（鷹栖ブルーアップル）▽１９部 ①伊藤和史（キレンジャク）▽２０部 ①畠良輔（アスタリスク旭川）▽２１部 ①伊藤颯真（チームキヨスギ）▽２２部 ①山崎湧登（富良野布部ＳＣ）▽２３部 ①佐藤一虎（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２４部 ①佐藤文哉（ＴＣけんぶち）▽２５部 ①山崎聖矢（富良野布部ＳＣ）▽２６部 ①川口悦子（大成クラブ）▽２７部 ①辻卓也（キレンジャク）▽２８部 ①越野斗稀（チーム潮見）▽２９部 ①藤本悠生（チーム潮見）▽３０部 ①高田琉希（富良野布部ＳＣ）▽３１部 ①渡部正章（卓親会）▽３２部 ①小林幸子（チャレンジ）▽３３部 ①伊藤比呂（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３４部 ①太田樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３５部 ①竹口双葉（チームキヨスギ）▽３６部 ①小半渉美（陵雲クラブ）▽３７部 ①門脇湊花（チームキヨスギ）▽３８部 ①中原忠男（愛宕スニーカークラブ）▽３９部 ①藤江清子（フリーダム）▽４０部 ①三井律子（やよいクラブ）▽４１部 ①押田裕見子（大成クラブ）▽４２部 ①安達桃夏（チームキヨスギ）▽４３部 ①辻さと美（大成クラブ）▽４４部 ①木南美由紀（フリーダム）▽４５部 ①横倉愛理紗（チームキヨスギ）▽４６部 ①三上優然（当麻クラブ）▽４７部 ①赤石結奈（チームキヨスギ）▽４８部 ①三好愁翔（富良野布部ＳＣ）▽４９部 ①小野心（富良野布部ＳＣ）