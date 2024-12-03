　▽１部　①友兼（名寄卓球協会）▽２部　①中越亮太（エンジョイ）▽３部　①佐藤拓海（スペード北海道）▽４部　①大友孝啓（紋興ＴＴＣ）▽５部　①木村海斗（ＴＣけんぶち）▽６部　①清水心結（ＴＮＴ卓球ラボ）▽７部　①清水結衣（ＴＮＴ卓球ラボ）▽８部　①山下佳貴（スペード北海道）▽９部　①西木信裕（キレンジャク）▽１１部　①北潟祥樹（エンジョイ）▽１２部　①林陸人（チームキヨスギ）▽１３部　①越野剛史（チーム潮見）▽１４部　①長谷川司（ＴＣけんぶち）▽１５部　①中屋敷隼人（翔くんとゆかいな仲間達）▽１６部　①高張翔吾（和寒卓球協会）▽１７部　①坂口賀章（陵雲クラブ）▽１８部　①水野英彦（鷹栖ブルーアップル）▽１９部　①伊藤和史（キレンジャク）▽２０部　①畠良輔（アスタリスク旭川）▽２１部　①伊藤颯真（チームキヨスギ）▽２２部　①山崎湧登（富良野布部ＳＣ）▽２３部　①佐藤一虎（ＴＮＴ卓球ラボ）▽２４部　①佐藤文哉（ＴＣけんぶち）▽２５部　①山崎聖矢（富良野布部ＳＣ）▽２６部　①川口悦子（大成クラブ）▽２７部　①辻卓也（キレンジャク）▽２８部　①越野斗稀（チーム潮見）▽２９部　①藤本悠生（チーム潮見）▽３０部　①高田琉希（富良野布部ＳＣ）▽３１部　①渡部正章（卓親会）▽３２部　①小林幸子（チャレンジ）▽３３部　①伊藤比呂（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３４部　①太田樹（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３５部　①竹口双葉（チームキヨスギ）▽３６部　①小半渉美（陵雲クラブ）▽３７部　①門脇湊花（チームキヨスギ）▽３８部　①中原忠男（愛宕スニーカークラブ）▽３９部　①藤江清子（フリーダム）▽４０部　①三井律子（やよいクラブ）▽４１部　①押田裕見子（大成クラブ）▽４２部　①安達桃夏（チームキヨスギ）▽４３部　①辻さと美（大成クラブ）▽４４部　①木南美由紀（フリーダム）▽４５部　①横倉愛理紗（チームキヨスギ）▽４６部　①三上優然（当麻クラブ）▽４７部　①赤石結奈（チームキヨスギ）▽４８部　①三好愁翔（富良野布部ＳＣ）▽４９部　①小野心（富良野布部ＳＣ）