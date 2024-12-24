【男子】◇シングルス▽１部 ①住吉鉄平（旭実）②阿部（旭実）③清尾（旭実）④水谷（旭実）⑤豊嶋（旭商）⑥髙田（旭南）⑦小林（旭北）⑧小野（旭龍谷）▽２部 ①足利乙哉（旭龍谷）②宮﨑（旭工）③只石（旭南）③中島（旭永嶺）▽３部 ①小長根仁亜夢（留萌）②丹波（留萌）③長谷川（旭永嶺）③三多田（上富良野）

【女子】◇シングルス▽１部 ①鈴木穂乃花（旭実）②下田（旭商）③熊谷（旭実）④藤川（旭商）⑤三島（旭商）⑥原田（旭実）⑦中村（旭商）⑧谷口（旭実）▽２部 ①奥野桃華（旭永嶺）②新堀（旭永嶺）③佐野（旭永嶺）③伊藤（留萌）

▽３部 ①仲条真裕（富良野）②谷川（富良野）③佐藤（留萌）③古田（旭西）