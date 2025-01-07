…登録者の部…

【男子】▽高校 ①藤原天聖（恵庭南）②松本（美幌）③和久（富良野）▽一般 ①宇田崇二（福井村田製作所）②小池（早稲田大）③森（自衛隊体育学校）

【女子】▽高校 ①菊池凜花（留萌）②金津（富良野）③宮崎（美幌）▽一般 ①栃谷和（自衛隊体育学校）②本田（秋田県スポーツ協会）③山崎（早稲田大）

…オープンの部…

【男子】◇小学生▽１・２年 ①紺野翔太（名寄ＸＣ）②下田（京極クロスカントリースキー少年団）③大内（鷹栖北野ＸＣ）▽３・４年 ①五十嵐翔星（東神楽ＸＣ）②西谷（札幌クロスカントリースキー少年団）③中道（和寒ＳＳ）▽５・６年 ①松本学士（美幌ＸＣ少年団）②阿部（留萌ＸＣ）③宮下（神居伊の沢ＸＣ）◇中学生 ①中川恵太（札幌クロスカントリースキー少年団）②中村（朝日）③中道（和寒）◇一般 ①藤田紘基（富山立野ヶ原ＳＣ）②上村（個人）③大平（千歳スキー連盟）◇壮年 ①田島直哉（８ＳＰ４８）◇高年▽Ａ ①藤崎知紀（旭岳ロープウェー）②安藤（永山くりの木幼稚園）③生田目（西神楽市民委員会）▽Ｂ ①山本克俊（富沢スキークラブ）②林（個人）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①五十嵐桐葉（京極クロスカントリースキー少年団）②香川（京極クロスカントリースキー少年団）③渡辺（鷹栖北野ＳＣ）▽３・４年 ①池元沙羅（京極クロスカントリースキー少年団）②浜頭（当麻ＸＣ）③千種（留萌ＸＣ）▽５・６年 ①阿部七海（留萌ＸＣ）②荒木（富良野麓郷ＸＣ）③大内（鷹栖北野ＸＣ）◇中学生 ①金津美和菜（東明）②五十嵐（京極）③石川（美幌北）