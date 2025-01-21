　▽１部　旭医大Ａ９―３道北振興タイガース、バトラ２３―０旭医大Ｂ▽２部　旭川ジェッツ１４―０キューピッド、ＭＳサンリバーズ６―０モモンガーズ▽３部　メディクス９―５チェスカーズ、ｂｉｒ＆Ｃｅｓ９―２日本製紙タートルズ、メディクス１２―４ブルーウイングス▽４部　ファイブスターズ８―２十勝岳ボンバーズ、旭川市役所レッドペッカーズ５―４旭川サンリバーズ、旭川市役所レッドペッカーズ１２―０ブラスターズ