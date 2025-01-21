【男子】◇小学生▽１年 ①大内景達（鷹栖北野ＸＣ）②浜頭（当麻ＸＣスキー少年団）③加藤（鷹栖北野ＸＣ）▽２年 ①紺野翔太（名寄ＸＣ）②吉本（東川ＸＣ少年団）③佐々木（鷹栖北野ＸＣ）▽３年 ①後藤充（富良野麓郷ＸＣ）②茶谷（かみふらのＸＣ少年団）③長谷川（富良野鳥沼ＸＣ）▽４年 ①五十嵐翔星（東神楽ＸＣ）②中田（東川ＸＣ少年団）③中道（和寒ＳＳ）▽５年 ①宮原那来（神居伊の沢ＸＣ）②間宮（東光ＸＣ）③菅野（東川ＸＣ少年団）▽６年 ①中道晴人（和寒ＳＳ）②武山（和寒ＳＳ）③宮下（神居伊の沢ＸＣ）◇中学生 ①中道大樹（和寒ＳＳ）②田代（東光ＸＣ）③中屋（東光ＸＣ）
【女子】◇小学生▽１年 ①湯本紗衣（鷹栖北野ＸＣ）②樋掛（富良野麓郷ＸＣ）③谷本（富良野鳥沼ＸＣ）▽２年 ①渡辺あすか（鷹栖北野ＸＣ）②北川（名寄ＸＣ）③谷崎（美瑛クロカン少年団）▽３年 ①大内すず（鷹栖北野ＸＣ）▽４年 ①浜頭季子（当麻ＸＣスキー少年団）②西銘（富良野麓郷ＸＣ）③古川（富良野麓郷ＸＣ）▽５年 ①大内うた（鷹栖北野ＸＣ）②渡辺（和寒ＳＳ）③岡沢（神居伊の沢ＸＣ）▽６年 ①荒木彩花（富良野麓郷ＸＣ）②小松（富良野麓郷ＸＣ）③馬渕（富良野麓郷ＸＣ）◇中学生 ①大箸遥花（神居伊の沢ＸＣ）②羽田（東光ＸＣ）③北山（東光ＸＣ）
◆スキー 第３５回たかすオオカミの里北野クロスカントリー大会（１９日・鷹栖パレットヒルズクロスカントリー特設コース）
2025/01/21
【男子】◇小学生▽１年 ①大内景達（鷹栖北野ＸＣ）②浜頭（当麻ＸＣスキー少年団）③加藤（鷹栖北野ＸＣ）▽２年 ①紺野翔太（名寄ＸＣ）②吉本（東川ＸＣ少年団）③佐々木（鷹栖北野ＸＣ）▽３年 ①後藤充（富良野麓郷ＸＣ）②茶谷（かみふらのＸＣ少年団）③長谷川（富良野鳥沼ＸＣ）▽４年 ①五十嵐翔星（東神楽ＸＣ）②中田（東川ＸＣ少年団）③中道（和寒ＳＳ）▽５年 ①宮原那来（神居伊の沢ＸＣ）②間宮（東光ＸＣ）③菅野（東川ＸＣ少年団）▽６年 ①中道晴人（和寒ＳＳ）②武山（和寒ＳＳ）③宮下（神居伊の沢ＸＣ）◇中学生 ①中道大樹（和寒ＳＳ）②田代（東光ＸＣ）③中屋（東光ＸＣ）
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