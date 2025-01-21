　【男子】①赤塚蓮介（広陵）②田中（広陵）③粟田（緑が丘）③木村（剣淵）⑤長田（神楽）⑤坂田（旭川）⑤尾野（旭川）⑤兼平（緑が丘）　
　【女子】①清水結衣（東神楽）②小半（東神楽）③門脇（緑が丘）③上田（永山南）⑤竹口（緑が丘）⑤和泉（永山南）⑤細木（広陵）⑤嶋沢（緑が丘）