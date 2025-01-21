【男子】▽１回戦 旭永嶺高６５―５１カミカゼクラブ、旭教大９３―８６旭西高、旭工高１４９―５２レルム、Ｒエルム６４―４７旭藤星高、レジスタンス８５―８３神心会、ネイディア８２―４５旭農高、中富良野バスケットボールクラブ６８―４３旭東高、ブリンガーズ９２―４８旭実高、旭明成高７７―６１旭医大、旭川ドランカーズ６６―６１旭高専▽２回戦 旭川キシイ９７―２５旭永嶺高、旭工高８７―７１旭教大、旭川トラッシュクラブ９４―８５Ｒエルム、旭志峯高８４―６４レジスタンス、旭龍谷高１２３―５６ＮＡＤＩＲ、旭川籠球クラブ７９―５４中富良野バスケットボールクラブ、ブリンガーズ７９―５１旭明成高、旭川大雪クラブ１０２―３８旭川ドランカーズ▽３回戦 旭川キシイ６９―４６旭工高、旭志峯９７―６９旭川トラッシュクラブ、旭龍谷高７２―４５旭川籠球クラブ、旭川大雪クラブ９０―７６ブリンガーズ▽準決勝 旭川キシイ６４―５０旭志峯高、旭川大雪クラブ６７―６２旭龍谷高▽決勝 旭川大雪クラブ８１―６２旭川キシイ▽最優秀選手賞 工藤大幹（旭川大雪クラブ）
【女子】▽１回戦 旭北高７９―７２旭商高、旭龍谷高１０６―２５旭農高・東川高、スピリッツ８９―３９旭実高、羽幌高２０―０旭西高、旭南高１２９―１３旭高専▽２回戦 旭藤星高９５―３８旭北高、スピリッツ８９―６３旭龍谷高、旭明成高１５８―４羽幌高、旭川篭友会７２―４５旭南高▽準決勝 旭藤星高６２―５２スピリッツ、旭明成高８０―６０旭篭友会▽決勝 旭藤星高６３―５６旭明成高▽最優秀選手賞 菊地海良（旭藤星高）
◆バスケットボール 旭川地区会長杯争奪大会（１１～１３日・旭工高体育館ほか）
2025/01/21
【男子】▽１回戦 旭永嶺高６５―５１カミカゼクラブ、旭教大９３―８６旭西高、旭工高１４９―５２レルム、Ｒエルム６４―４７旭藤星高、レジスタンス８５―８３神心会、ネイディア８２―４５旭農高、中富良野バスケットボールクラブ６８―４３旭東高、ブリンガーズ９２―４８旭実高、旭明成高７７―６１旭医大、旭川ドランカーズ６６―６１旭高専▽２回戦 旭川キシイ９７―２５旭永嶺高、旭工高８７―７１旭教大、旭川トラッシュクラブ９４―８５Ｒエルム、旭志峯高８４―６４レジスタンス、旭龍谷高１２３―５６ＮＡＤＩＲ、旭川籠球クラブ７９―５４中富良野バスケットボールクラブ、ブリンガーズ７９―５１旭明成高、旭川大雪クラブ１０２―３８旭川ドランカーズ▽３回戦 旭川キシイ６９―４６旭工高、旭志峯９７―６９旭川トラッシュクラブ、旭龍谷高７２―４５旭川籠球クラブ、旭川大雪クラブ９０―７６ブリンガーズ▽準決勝 旭川キシイ６４―５０旭志峯高、旭川大雪クラブ６７―６２旭龍谷高▽決勝 旭川大雪クラブ８１―６２旭川キシイ▽最優秀選手賞 工藤大幹（旭川大雪クラブ）
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