　【男子】▽１回戦　旭工２―０旭南、旭明成２―０旭東、旭西２―０旭永嶺、旭実２―０旭北◇決勝リーグ　旭工２―０旭明成、旭工２―０旭西、旭工２―０旭実、旭実２―０旭西、旭実２―０旭明成、旭西２―０旭明成▽順位　①旭工３勝②旭実２勝１敗③旭西１勝２敗④旭明成３敗
　【女子】▽１回戦　旭北２―０旭東、旭商２―１旭農、旭西２―０旭藤星▽２回戦　旭実２―０旭北、旭南２―０旭永嶺、旭龍谷２―０旭商、旭明成２―０旭西◇決勝リーグ　旭実２―０旭南、旭実２―０旭龍谷、旭実２―０旭明成、旭龍谷２―１旭明成、旭明成２―０旭南、旭龍谷２―０旭南▽順位　①旭実３勝②旭龍谷２勝１敗③旭明成１勝２敗④旭南３敗