【男子】▽１回戦 旭工２―０旭南、旭明成２―０旭東、旭西２―０旭永嶺、旭実２―０旭北◇決勝リーグ 旭工２―０旭明成、旭工２―０旭西、旭工２―０旭実、旭実２―０旭西、旭実２―０旭明成、旭西２―０旭明成▽順位 ①旭工３勝②旭実２勝１敗③旭西１勝２敗④旭明成３敗
【女子】▽１回戦 旭北２―０旭東、旭商２―１旭農、旭西２―０旭藤星▽２回戦 旭実２―０旭北、旭南２―０旭永嶺、旭龍谷２―０旭商、旭明成２―０旭西◇決勝リーグ 旭実２―０旭南、旭実２―０旭龍谷、旭実２―０旭明成、旭龍谷２―１旭明成、旭明成２―０旭南、旭龍谷２―０旭南▽順位 ①旭実３勝②旭龍谷２勝１敗③旭明成１勝２敗④旭南３敗
◆バレーボール 第２０回北海道高校新人大会旭川地区予選会（１１、１２日・旭明成高体育館ほか）
2025/01/21
【男子】▽１回戦 旭工２―０旭南、旭明成２―０旭東、旭西２―０旭永嶺、旭実２―０旭北◇決勝リーグ 旭工２―０旭明成、旭工２―０旭西、旭工２―０旭実、旭実２―０旭西、旭実２―０旭明成、旭西２―０旭明成▽順位 ①旭工３勝②旭実２勝１敗③旭西１勝２敗④旭明成３敗
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