　【男子】▽１回戦　北門２―１永山、六合２―０富良野合同▽準決勝　レオーネ２―０北門、神楽２―０六合▽決勝　レオーネ２―０神楽
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　旭川２―０明星、東明２―０東川、永山南２―０旭教大付属、神居２―０六合、永山２―１忠和、緑が丘２―０春光台、広陵２―０愛宕、神楽２―０鷹栖▽２回戦　旭川２―０東明、神居２―１永山南、永山２―０緑が丘、神楽２―０広陵▽準決勝　旭川２―０神居、神楽２―０永山▽決勝　旭川２―１神楽