　◇決勝トーナメントＡブロック▽１回戦　ビータＹ６―２東光、神居東４―０北鎮、トロンコグリーン６―３トロンコレッド、ビアンコネロＦＣｒｕｇ２―０陵雲Ｆ▽準決勝　ビータＹ３―１神居東、ビアンコネロＦＣｒｕｇ６―２トロンコグリーン▽決勝　ビータＹ５―２ビアンコネロＦＣｒｕｇ
　◇同Ｂブロック▽１回戦　ビアンコネロＦＣ１６―０留萌、ウイングス３―０末広北Ｎ、アストロ１―０リベルタ、陵雲Ｃ２―２（ＰＫ４―３）永山南▽準決勝　ビアンコネロＦＣ７―０ウイングス、アストロ９―３陵雲Ｃ▽決勝　ビアンコネロＦＣ６―１アストロ