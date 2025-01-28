▽１部 旭医大Ａ２０―０チーフスＧ▽２部 キューピッド４―３旭教大
◇最終順位▽１部 ①旭医大Ａ②バトラ③道北振興タイガース④チーフスＧ⑤旭医大Ｂ▽２部 ①ＭＳサンリバーズ②旭川ジェッツ③キューピッド④モモンガーズ⑤旭教大▽３部 ①ｂｉｒ＆Ｃｅｓ②メディクス③チェスカーズ④ブルーウイングス⑤日本製紙タートルズ▽４部 ①旭川市役所レッドペッカーズ②ファイブスターズ③旭川サンリバーズ④十勝岳ボンバーズ⑤ブラスターズ
◆アイスホッケー 第４５回旭川リーグ大会（１７日・道北アークス大雪アリーナ）
2025/01/28
▽１部 旭医大Ａ２０―０チーフスＧ▽２部 キューピッド４―３旭教大
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