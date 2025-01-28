　▽１部　旭医大Ａ２０―０チーフスＧ▽２部　キューピッド４―３旭教大
　◇最終順位▽１部　①旭医大Ａ②バトラ③道北振興タイガース④チーフスＧ⑤旭医大Ｂ▽２部　①ＭＳサンリバーズ②旭川ジェッツ③キューピッド④モモンガーズ⑤旭教大▽３部　①ｂｉｒ＆Ｃｅｓ②メディクス③チェスカーズ④ブルーウイングス⑤日本製紙タートルズ▽４部　①旭川市役所レッドペッカーズ②ファイブスターズ③旭川サンリバーズ④十勝岳ボンバーズ⑤ブラスターズ