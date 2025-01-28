【男子】▽１回戦 ボンズ８４―６０ディーンスターク▽２回戦 ゼロ７８―６１ＭＩＴ、
レジスタンス９２―６７神田クラブ、神心会７７―５５ネイディア
【男女混合】▽１回戦 旭川しんきん５１―４４Ｂプライド、リアルＭ６８―６１中野ピストンズ
【シニア】▽１回戦 トラクターズ９３―３１当麻クラブ、シルバーオウル７６―６４アパッシュ
◆バスケットボール 旭川カップ大会（２６日・当麻スポーツセンター）
2025/01/28
【男子】▽１回戦 ボンズ８４―６０ディーンスターク▽２回戦 ゼロ７８―６１ＭＩＴ、
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