　【男子】▽１回戦　ボンズ８４―６０ディーンスターク▽２回戦　ゼロ７８―６１ＭＩＴ、
レジスタンス９２―６７神田クラブ、神心会７７―５５ネイディア
　【男女混合】▽１回戦　旭川しんきん５１―４４Ｂプライド、リアルＭ６８―６１中野ピストンズ
　【シニア】▽１回戦　トラクターズ９３―３１当麻クラブ、シルバーオウル７６―６４アパッシュ