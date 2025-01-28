【男子】◇ダブルス▽３年以下 ①十河泰聖・玄奏人（東光）②朝倉・和田（青雲ＢＣ）③近藤・渡部（近文）④山舘・志摩（忠和クラブ）▽４年 ①広瀬結都・西畑海晟（東神楽ジュニア）②佐藤蓮・高柳（鷹栖北野）③野中・太野垣（近二）④塩崎・佐藤清（鷹栖北野）▽５年 ①十河侑聖・平沼聖和（東光）②鈴木・山中（鷹栖北野）③宮崎楓・宮崎琉（東神楽ジュニア）④大月・大角（東聖インパクト）▽６年 ①鈴木隆仁・村上心乃佑（東聖インパクト・共栄ジュニア）②樋口・平林（鷹栖北野）③小林・小池（東光）④媚山・長野（東栄）

【女子】▽３年以下 ①吉田智咲・青嶋莉絵（東光）②栗原・斉藤（東光）③伊東・佐々木（神居ジュニア）④堂田・赤坂（高台）▽４年 ①外川陽依・平林花純（鷹栖北野）②石田・高（鷹栖北野）③扇間ら・扇間杏（近二）④高岡・石沢（東栄）▽５年 ①佐藤梨佳・園田聖奈（鷹栖北野）②田村・平尾（東栄）③中村・後藤（東神楽ジュニア）④諸岡・佐藤（陵雲）▽６年 ①和泉茉佑・高畠柚羽（鷹栖北野）②井上・田中（鷹栖北野）③平野・榊田（東光）④坂本・斎藤（高台）