…形…

【男女】◇幼児 ①堀口歓多（誠和神）②加藤（誠和神）③井上（明仁館）④杉山（沖剛柔）

【男子】◇小学生▽１年 ①伊東佑（明仁館）②土田（未来塾）③三木（常明館）④松本（常明館）▽２年 ①村上大翔（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③上田湊（魁星舘）④長谷川（魁星舘）▽３年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②中村（魁星舘）③伊藤（涛豊館）④太田（誠和神）▽４年 ①上田琉人（魁星舘）②西沢（常明館）③中村（魁星舘）④鈴木（魁星舘）▽５年 ①大迫悠矢（涛豊館）②川音（誠和神）③阿部（涛豊館）④柳沢（魁星舘）▽６年 ①横沢弦（松涛館）②安斉（魁星舘）③道言（魁星舘）④浅井（武徳会）◇中学生 ①北川流輝（常明館）②本保（ワールド）③横沢（松涛館）◇高校生 ①児嶋海（涛豊館）②大迫（涛豊館）③鈴木（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①那須ふうか（誠和神）②佐藤根（魁星舘）③西沢（常明館）▽２年 ①菊川真心（常明館）②目黒（ワールド）③鈴木（魁星舘）▽３年 ①田村晶（沖剛柔）②長谷川（魁星舘）③佐藤（常明館）▽４年 ①上野如栞（誠心館）②亀山（誠和旭）③鎌倉（ワールド）▽５年 ①三上桃愛（涛豊館）②中山（涛豊館）③塚本（魁星舘）▽６年 ①佐藤想亜（常明館）②菊川（常明館）③伊藤（未来塾）◇中学生 ①鍋島かなえ（未来塾）②塚本（魁星舘）③赤間（明仁館）④鈴木（涛豊館）◇一般・シニア ①前田理沙（沖剛柔）②高瀬（常明館）④片野（和道流）

…組手…

【男女混合】◇幼児 ①堀口歓多（誠和神）②加藤（誠和神）③加納（誠和神）④北條（明仁館）

【男子】◇小学生▽１年 ①柏倉大和（誠和神）②石田（誠和神）③三木（常明館）③松本（誠和神）▽２年 ①村上大翔（魁星舘）②藤田（涛豊館）③鹿又（沖剛柔）③上田蓮（魁星舘）▽３年 ①太田葵士（誠和神）②瀧田（沖剛柔）③佐藤根（魁星舘）③伊藤（涛豊館）▽４年 ①石川大智（魁星舘）②引野（涛豊館）③高松（魁星舘）③上田（魁星舘）▽５年 ①川音景都（誠和神）②五十嵐（沖剛柔）③大迫（涛豊館）▽６年 ①浅井辰伍（武徳会）②堀口（誠和神）③横沢（松涛館）③安斉（魁星舘）◇中学生 ①本保貴一（ワールド）②三上（涛豊館）③横沢（松涛館）③陶山（松涛館）◇高校生 ①児嶋海（涛豊館）②小森（明仁館）③引野（涛豊館）③成田（誠和館）

【女子】◇小学生▽１年 ①那須ふうか（誠和神）②佐藤根（魁星舘）③山田（誠和神）③亀山（誠和旭）▽２年 ①鈴木瑠奈（魁星舘）②井村（誠和神）③松下（誠和神）③目黒（ワールド）▽３年 ①那須ほのか（誠和神）②平尾（涛豊館）③長谷川（魁星舘）③山本（和道流）▽４年 ①鎌倉英（ワールド）②上野（誠心館）③亀山（誠和旭）③菅沢（ワールド）▽５年 ①塚本彩莉（魁星舘）②佐藤根（魁星舘）③福岡（ワールド）③中山（涛豊館）▽６年 ①早坂美里（常明館）②平井（玄制流）③三森（松涛館）③陶山（松涛館）◇中学生 ①塚本優槻（魁星舘）②荻原じ（玄制流）③荻原ゆ（玄制流）③井元（涛豊館）◇一般・シニア ①片野真奈未（和道流）②塚本（魁星舘）