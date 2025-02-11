▽１部 道北振興タイガース１５―２チーフスＧ、バトラ１９―４旭川ジェッツ、旭医大Ａ１５―０旭医大Ｂ、チーフスＧ８―６旭川ジェッツ、道北振興タイガース１０―１０バトラ、旭川ジェッツ３―２旭医大Ｂ、旭医大Ａ１３―１チーフスＧ、バトラ２５―０旭医大Ｂ、道北振興タイガース８―５旭川ジェッツ、バトラ６―５旭医大Ａ
▽２部 ｂｉｒ＆Ｃｅｓ１４―２チェスカーズ、ＭＳサンリバーズ１８―１キューピッド、モモガーズ５―４ブルーウイングス、ＭＳサンリバーズ１０―３チェスカーズ、モモンガーズ１５―０チェスカーズ、ｂｉｒ＆Ｃｅｓ６―１ブルーウイングス、キューピッド３―０ブルーウイングス、ｂｉｒ＆Ｃｅｓ３―１モモンガーズ、キューピッド９―４チェスカーズ、ＭＳサンリバーズ１５―０ブルーウイングス
▽３部 ブラスターズ６―１日本製紙タートルズ、ファイブスターズ４―３旭川市役所レッドペッカーズ、メディクス１０―１ボンバーズ、ファイブスターズ３―２ボンバーズ、メディクス１２―３ブラスターズ、旭川市役所レッドペッカーズ５―３日本製紙タートルズ、メディクス４―２ファイブスターズ、旭川市役所レッドペッカーズ４―３ブラスターズ
◆アイスホッケー 第１３回旭川選手権大会（１月１９日～２月６日・道北アークス大雪アリーナ）
2025/02/11
▽１部 道北振興タイガース１５―２チーフスＧ、バトラ１９―４旭川ジェッツ、旭医大Ａ１５―０旭医大Ｂ、チーフスＧ８―６旭川ジェッツ、道北振興タイガース１０―１０バトラ、旭川ジェッツ３―２旭医大Ｂ、旭医大Ａ１３―１チーフスＧ、バトラ２５―０旭医大Ｂ、道北振興タイガース８―５旭川ジェッツ、バトラ６―５旭医大Ａ