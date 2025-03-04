【男子】▽２回戦 上富良野４０―３９愛宕、陵雲４４―２９永山、緑が丘５５―４０西御料地、愛宕東３７―２０旭川第三▽準決勝 上富良野３４―３３陵雲、緑が丘３８―３７愛宕東▽決勝 緑が丘３９―３８上富良野▽最優秀選手 伊藤璃音（緑が丘）▽優秀選手 本庄琉星（緑が丘）、石前琉真（緑が丘）、村上遼羽（上富良野）、岡本新太（陵雲）、鶴間遵紘（愛宕東）▽年間敢闘賞 菅原結人（旭川第三）

【女子】▽３回戦 上富良野４６―３２神居東、千代田５２―３５陵雲、忠和４４―３１当麻、東神楽４６―２１愛宕▽準決勝 上富良野３３―３０千代田、東神楽３３―２８忠和▽決勝 上富良野３２―３１東神楽▽最優秀選手 渡辺季依（上富良野）▽優秀選手 加藤芽愛梨（上富良野）、菊池花音（上富良野）、佐藤光莉（東神楽）、脇坂あまね（千代田）、佐藤紅怜華（忠和）▽年間敢闘賞 角谷結菜（当麻）