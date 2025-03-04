【男子】▽シニアⅠ部 ①阿部悟・安田裕樹（北見）②吉田・今井（北見・旭川）③山本・島田（旭川）▽同Ⅱ部 ①吉本安男・高橋健一（北見・旭川）②茂泉・加藤（札幌）③安田・橋本（旭川）▽同Ⅳ部 ①吉田憲司・落合純一（美幌・札幌）
②遊佐・北嶋（旭川・札幌） 【女子】▽シニアⅠ部 ①宮岸真弓・津田妙子（旭川）②名和・稲場（旭川）③佐藤・武田（札幌・旭川）③高橋・勝矢（東神楽・旭川）
◆ソフトテニス 第４５回北海道選抜インドア旭川大会（２日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2025/03/04
【男子】▽シニアⅠ部 ①阿部悟・安田裕樹（北見）②吉田・今井（北見・旭川）③山本・島田（旭川）▽同Ⅱ部 ①吉本安男・高橋健一（北見・旭川）②茂泉・加藤（札幌）③安田・橋本（旭川）▽同Ⅳ部 ①吉田憲司・落合純一（美幌・札幌）
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