【男子】▽シニアⅠ部 ①阿部悟・安田裕樹（北見）②吉田・今井（北見・旭川）③山本・島田（旭川）▽同Ⅱ部 ①吉本安男・高橋健一（北見・旭川）②茂泉・加藤（札幌）③安田・橋本（旭川）▽同Ⅳ部 ①吉田憲司・落合純一（美幌・札幌）

②遊佐・北嶋（旭川・札幌） 【女子】▽シニアⅠ部 ①宮岸真弓・津田妙子（旭川）②名和・稲場（旭川）③佐藤・武田（札幌・旭川）③高橋・勝矢（東神楽・旭川）