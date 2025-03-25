【男女混合】◇幼児 ①伊藤吏玖（富良野バンビＲＣ）②安栄（滝上スキー少年団）③堀（旭川テクニカルスキーアカデミー）◇お試し大人 ①高橋真帆（旭川テクニカルスキーアカデミー）②細木（個人）③大坂（東京弁護士会）

【男子】◇小学生▽１・２年 ①桜井太琥（旭川ジュニアアルペン▽３・４年 ①半田瑛心（旭川ジュニアアルペン）②斉藤（滝上スキー少年団）③山田（滝上スキー少年団）▽５・６年 ①江幡歩紀（伊の沢レーシング）②長浜（旭川ジュニアアルペン）③岩井（旭川テクニカルスキーアカデミー）◇中学生 ①森山琥羽（小平ＳＲＴ）②河上（日高アルペンスキー少年団）◇超人 ①中村和雄（旭川レーシングチーム）②杉本（個人）◇高年組 ①水野英樹（比布レーシング）②品川（旭川レーシングチーム）③佐々木（ＭＥＩＤＮＥ）◇壮年 ①吉沢和志（ＥＺＯベアリング）②山下（旭川レーシングチーム）③林（比布レーシング）◇成年 ①渡辺駿（個人）②伊藤（南富良野ＳＪＳ）③小林（旭川レーシングチーム）

【女子】◇小学生▽５・６年 ①松田夢乃（旭川テクニカルスキーアカデミー）◇中学生 ①川口乃々（旭川ジュニアアルペン）②堀（旭川テクニカルスキーアカデミー）◇一般 ①川田千秋（個人）②新崎（新崎歯科スキー部）③佐藤（旭川レーシングチーム）