　【男女混合】◇幼児　①伊藤吏玖（富良野バンビＲＣ）②安栄（滝上スキー少年団）③堀（旭川テクニカルスキーアカデミー）◇お試し大人　①高橋真帆（旭川テクニカルスキーアカデミー）②細木（個人）③大坂（東京弁護士会）
　【男子】◇小学生▽１・２年　①桜井太琥（旭川ジュニアアルペン▽３・４年　①半田瑛心（旭川ジュニアアルペン）②斉藤（滝上スキー少年団）③山田（滝上スキー少年団）▽５・６年　①江幡歩紀（伊の沢レーシング）②長浜（旭川ジュニアアルペン）③岩井（旭川テクニカルスキーアカデミー）◇中学生　①森山琥羽（小平ＳＲＴ）②河上（日高アルペンスキー少年団）◇超人　①中村和雄（旭川レーシングチーム）②杉本（個人）◇高年組　①水野英樹（比布レーシング）②品川（旭川レーシングチーム）③佐々木（ＭＥＩＤＮＥ）◇壮年　①吉沢和志（ＥＺＯベアリング）②山下（旭川レーシングチーム）③林（比布レーシング）◇成年　①渡辺駿（個人）②伊藤（南富良野ＳＪＳ）③小林（旭川レーシングチーム）
　【女子】◇小学生▽５・６年　①松田夢乃（旭川テクニカルスキーアカデミー）◇中学生　①川口乃々（旭川ジュニアアルペン）②堀（旭川テクニカルスキーアカデミー）◇一般　①川田千秋（個人）②新崎（新崎歯科スキー部）③佐藤（旭川レーシングチーム）