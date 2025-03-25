【男女混合】◇幼児 ①田中湊真（拳流会館）②東野（拳流会館）③加藤（極真会館野中道場旭川）

【男子】◇小学生▽１年 ①山本真優（拳流会館）②浦（虚空会館）③森（橋本道場）▽２年 ①向山龍依（拳流会館）②堀部（拳流会館）③佐々木（真空会館）▽３年 ①堀部恵汰（拳流会館）②関野（武裕館）③中村（極真会館野中道場旭川）▽４年クラスＡ ①北川糸優（極真会館野中道場旭川）②笠井（拳流会館）③宮本（拳流会館）▽同クラスＢ ①石田崇晴（雅龍拳誠会館）②佐藤（橋本道場）③川崎（極真会館赤石道場）▽５年クラスＡ ①斉藤維吹（武裕館）②米陀（極真会館高木道場）③道下（極真会館今井道場）▽同クラスＢ ①尾形樹生（極真会館錬心道場）②宍戸（極真会館錬心道場）③近藤（極真会館錬心道場）▽６年クラスＡ ①森田丈三郎（雅龍拳誠会館）②東野（拳流会館）③岩城（極真会館野中道場旭川）▽同クラスＢ ①合田瑛翔（雅龍拳誠会館）②橋場（拳流会館）③千葉（真空会館）◇中学生▽１年 ①佐藤龍成（極真会館高木道場）②菅野（極真会館野中道場旭川）③酒井（極真会館今井道場）▽２・３年 ①森田蒼二郎（雅龍拳誠会館）②上葛（ＨＫＣ広野道場）③笠井（拳流会館）◇高校生▽１年 ①橋本英幸（橋本道場）②工藤（橋本道場）③星加（拳流会館）◇マスターズ ①薫森太郎（真正会旭川道場）②森囿（武裕会）③木藤（勇拳会）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①山本真優（拳流会館）②中村（極真会館野中道場旭川）③滝沢（武裕館）▽３・４年 ①笠井聖羅（拳流会館）②笠井咲（拳流会館）③岡戸（ＨＫＣ広野道場）▽５・６年 ①北川糸優（極真会館野中道場旭川）②荒木（極真会館高木道場）③吉田（極真会館野中道場旭川）◇中学生 ①北川優楽（極真会館野中道場旭川）②鎌田（真空会館）