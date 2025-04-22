【男子】▽１回戦 緑が丘５６―３１永山南、東陽５３―４５東明、神楽５９―２８東光、中富良野４８―４５北星、光陽５１―２９美瑛、上富良野７６―６３富良野西、明星３５―３４北門、中央６８―４７鷹栖▽２回戦 当麻・比布中央１０３―２５緑が丘、東陽６５―３３東神楽、忠和９６―５０神楽、愛宕９２―２８中富良野、神居東８１―１６光陽、上富良野７６―５４永山、富良野東８３―２４明星、広陵６７―２１中央▽３回戦 当麻・比布中央１１０―２５東陽、愛宕４０―３９忠和、神居東７８―４１上富良野、広陵８４―３９富良野東

【女子】▽１回戦 六合３６―３０広陵、中富良野３７―３５北門、東光９９―３３神楽、永山１１１－１１中央▽２回戦 忠和１２５―１７六合、美瑛・富良野西・富良野東７０―５８東陽、当麻６５―２６東川、緑が丘６０―３９中富良野、上富良野６７―３８東光、東神楽４５―３５東明、神居東４７―１９啓北・北星、愛宕６８―３６永山▽３回戦 忠和９７―２１美瑛・富良野西・富良野東、緑が丘４０―３５当麻、上富良野５１―４１東神楽、愛宕６７―１８神居東