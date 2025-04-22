【男子】◇予選リーグ▽Ａブロック 愛宕６３―２１鷹栖、富良野４５―３０鷹栖、当麻４６―２２鷹栖、愛宕４９―３４富良野、当麻４０―３７愛宕、当麻６１―３６富良野▽順位 ①当麻②愛宕③富良野④鷹栖▽Ｂブロック 西御料地９０―２６永山南、西御料地７２―２０忠和、西御料地８４―２１緑が丘、永山南３７―２５忠和、永山南４１―２４緑が丘、緑が丘３７―３０忠和▽順位 ①西御料地②永山南③緑が丘④忠和▽Ｃブロック 近文５４―１５旭川第三、陵雲３９―１４近文、愛宕東３０―２７近文、陵雲４９―１０旭川第三、愛宕東５３―３１旭川第三、陵雲４６―２９愛宕東▽順位 ①陵雲②愛宕東③近文④旭川第三▽Ｄブロック 神居東４２―２８永山、神居東３５―１７上富良野、美瑛３６―３３神居東、永山４２―３９上富良野、美瑛５９―３３永山、美瑛５９―１８上富良野▽順位 ①美瑛②神居東③永山④上富良野

【女子】▽Ｅブロック 永山４０―３７愛宕東、愛宕東２０―０鷹栖、愛宕東５１―２２富良野、愛宕東５９―１４東栄、永山２０―０鷹栖、永山５４―２０富良野、永山６９―１３東栄、富良野２０―０鷹栖、東栄２０―０鷹栖、富良野４８―２０東栄▽順位 ①永山②愛宕東③富良野④東栄⑤鷹栖▽Ｆブロック 美瑛５９―２３忠和、美瑛３２―１２向陵、美瑛４８―２２陵雲、当麻２９―２７美瑛、向陵３５―１６忠和、忠和４５―３８陵雲、当麻３７―３６忠和、向陵４０―２７陵雲、向陵３１―１８当麻、当麻３７―３３陵雲▽順位 ①美瑛②向陵③当麻④忠和⑤陵雲▽Ｇブロック 中富良野４６―２６千代田、中富良野４７―１５旭川ドルフィン、中富良野４２―４１愛宕、東神楽５４―１９中富良野、千代田６３―１９旭川ドルフィン、千代田３３―１８愛宕、東神楽５３―１５千代田、愛宕５０―１２旭川ドルフィン、東神楽５６―２１旭川ドルフィン、東神楽２９―２７愛宕▽順位 ①東神楽②中富良野③千代田④愛宕⑤旭川ドルフィン▽Ｈブロック 東川６１―２１近文、西御料地４４―２０近文、神居東４８―１５近文、上富良野６２―３３近文、東川４０―２９西御料地、東川４２―４１神居東、上富良野４０―３８東川、神居東４１―２５西御料地、西御料地４７―４４上富良野、神居東３８―３４上富良野▽順位 ①東川②神居東③西御料地④上富良野⑤近文