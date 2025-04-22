　【男子】▽１回戦　旭永嶺２―１旭東、旭北２―０旭南▽２回戦　旭工２―０旭永嶺、旭西２―０富良野、留萌２―０旭明成、旭実２―０旭北▽準決勝　旭工２―０旭西、留萌２―０旭実▽決勝　旭工２―０留萌▽３位決定戦　旭実２―０旭西
　【女子】▽１回戦　旭農２―０旭商、旭西２―０旭北、旭明成２―０旭南、旭龍谷２―０富良野、旭永嶺２―１留萌、旭東２―０旭藤星▽２回戦　旭志峯２―０旭農、旭明成２―０旭西、旭龍谷２―０旭永嶺、旭実２―０旭東▽準決勝　旭志峯２―０旭明成、旭実２―０旭龍谷▽決勝　旭実２―０旭志峯▽３位決定戦　旭龍谷２―１旭明成