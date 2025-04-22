【男子】▽決勝 Ｅウィング２―１神楽岡ボーイズ
【女子】▽１回戦 永南ウェーブ２―０Ｖスター、東神楽ブレイブサンダーズ２―０神居ジュニアペガサス▽２回戦 永小ウィング２―０永南ウェーブ、緑新ジュニア２―０東光バレーボール少年団、永山西ラビット２―０神楽岡ジュニア、旭川ファイヤーズ２―０東神楽ブレイブサンダーズ▽準決勝 永小ウィング２―１緑新ジュニア、旭川ファイヤーズ２―１永山西ラビット▽決勝 旭川ファイヤーズ２―１永小ウィング
【男女混合】▽決勝 ＳＫＴインパルス２―０ひがしかわジュニア
◆バレーボール 第４５回バレー祭旭川地区小学生大会（２０日・東川小体育館）
2025/04/22
【男子】▽決勝 Ｅウィング２―１神楽岡ボーイズ
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