　【男子】▽決勝　Ｅウィング２―１神楽岡ボーイズ
　【女子】▽１回戦　永南ウェーブ２―０Ｖスター、東神楽ブレイブサンダーズ２―０神居ジュニアペガサス▽２回戦　永小ウィング２―０永南ウェーブ、緑新ジュニア２―０東光バレーボール少年団、永山西ラビット２―０神楽岡ジュニア、旭川ファイヤーズ２―０東神楽ブレイブサンダーズ▽準決勝　永小ウィング２―１緑新ジュニア、旭川ファイヤーズ２―１永山西ラビット▽決勝　旭川ファイヤーズ２―１永小ウィング
　【男女混合】▽決勝　ＳＫＴインパルス２―０ひがしかわジュニア