【男子】▽決勝 Ｅウィング２―１神楽岡ボーイズ

【女子】▽１回戦 永南ウェーブ２―０Ｖスター、東神楽ブレイブサンダーズ２―０神居ジュニアペガサス▽２回戦 永小ウィング２―０永南ウェーブ、緑新ジュニア２―０東光バレーボール少年団、永山西ラビット２―０神楽岡ジュニア、旭川ファイヤーズ２―０東神楽ブレイブサンダーズ▽準決勝 永小ウィング２―１緑新ジュニア、旭川ファイヤーズ２―１永山西ラビット▽決勝 旭川ファイヤーズ２―１永小ウィング

【男女混合】▽決勝 ＳＫＴインパルス２―０ひがしかわジュニア