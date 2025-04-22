【男子】◇ダブルス▽１部 ①住吉鉄平・水谷純稀（旭実）②小林・山崎（旭北）③阿部・清尾（旭実）④西岡・金沢（旭実）⑤小野・高柳（旭龍谷）⑥時田・千葉（旭実）⑦小山田・川田（旭実）⑧丸田・大宮（旭龍谷）▽２部 ①高橋虎太郎・浜口倫（旭南）②高橋・近藤（旭永嶺）③小長根・丹波（留萌）③吉田美・吉田啓（留萌）
◇シングルス▽１部 ①住吉鉄平（旭実）②川田（旭実）③清尾（旭実）④高田（旭南）⑤時田（旭実）⑥高柳（旭龍谷）⑦小山田（旭実）⑧泉（旭工）▽２部 ①福井皓大（旭南）②小野寺（旭龍谷）③高橋（旭西）③高橋（旭南）
【女子】◇ダブルス▽１部 ①中浜このは・谷口桜香（旭実）②豊嶋・伊藤（旭商）③下田・宮崎（旭商）④伊藤・阿部（旭商）⑤杉本・池沢（旭龍谷）⑥神野・小暮（旭龍谷）⑦菅野・樋口（旭商）⑧中村・村瀬（旭実）▽２部 ①鈴木初音・川崎いろは（富良野）②渡辺・大西（旭東）③伊藤・田中（留萌）③庄司・田中（旭藤星）
◇シングルス▽１部 ①三島美誉（旭商）②下田（旭実）③原田（旭実）④藤川（旭商）⑤中村（旭商）⑥阿部（旭商）⑦谷口（旭実）⑧杉原（旭商）▽２部 ①荒川七海（旭農）②赤坂（旭龍谷）③佐野（旭永嶺）③伊藤（旭永嶺）
◆バドミントン 第７９回国民スポーツ大会少年の部旭川地区予選会（１９、２０日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2025/04/22
【男子】◇ダブルス▽１部 ①住吉鉄平・水谷純稀（旭実）②小林・山崎（旭北）③阿部・清尾（旭実）④西岡・金沢（旭実）⑤小野・高柳（旭龍谷）⑥時田・千葉（旭実）⑦小山田・川田（旭実）⑧丸田・大宮（旭龍谷）▽２部 ①高橋虎太郎・浜口倫（旭南）②高橋・近藤（旭永嶺）③小長根・丹波（留萌）③吉田美・吉田啓（留萌）
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