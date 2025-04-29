　【男女混合】▽レギュラークラス　①デコボコフレンズ②バボちゃんズ③ＡＤＦ―Ｂ④ＡＤＦ―Ａ⑤ＧＲＲ⑥ハイボール（士別）▽チャレンジクラス　①天下２、３品②旭川ブルテオン③おぱんちゅ④５・５ミリベニアーズ⑤旭川黄連雀ＳＶ愛好会