【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 当麻３６―２３愛宕東、西御料地３９―２６神居東、陵雲４２―１６永山南、美瑛４７―２７愛宕▽準決勝 西御料地５４―３３当麻、美瑛４４―２４陵雲▽決勝 美瑛５７―５３西御料地▽最優秀選手賞 畑中翼（美瑛）

【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 永山４１―２４中富良野、美瑛３７―２４神居東、向陵２８―２５東神楽、東川５３―２９愛宕東▽準決勝 美瑛６６―３４永山、東川４５―３１向陵▽決勝 美瑛５５―４４東川▽最優秀選手賞 児玉結衣（美瑛）