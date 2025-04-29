【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 当麻３６―２３愛宕東、西御料地３９―２６神居東、陵雲４２―１６永山南、美瑛４７―２７愛宕▽準決勝 西御料地５４―３３当麻、美瑛４４―２４陵雲▽決勝 美瑛５７―５３西御料地▽最優秀選手賞 畑中翼（美瑛）
【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 永山４１―２４中富良野、美瑛３７―２４神居東、向陵２８―２５東神楽、東川５３―２９愛宕東▽準決勝 美瑛６６―３４永山、東川４５―３１向陵▽決勝 美瑛５５―４４東川▽最優秀選手賞 児玉結衣（美瑛）
◆ミニバスケットボール 第２２回春季大会兼旭川地区大雪バスケットボールクラブ杯（２６、２７日・富良野スポーツセンター）
2025/04/29
【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 当麻３６―２３愛宕東、西御料地３９―２６神居東、陵雲４２―１６永山南、美瑛４７―２７愛宕▽準決勝 西御料地５４―３３当麻、美瑛４４―２４陵雲▽決勝 美瑛５７―５３西御料地▽最優秀選手賞 畑中翼（美瑛）
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