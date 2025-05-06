…体操…

【男子】◇小学生▽Ｄ２ ①松田倖季（あさひかわ）②鈴木（ＴＡＧ）③谷（あさひかわ）④日野（ＴＡＧ）⑤佐藤（東光ジュニア）⑥山口（あさひかわ）▽Ｄ１ ①島倉颯汰（あさひかわ）②赤羽（あさひかわ）▽４種目規定 ①大田瑛陽（ＴＡＧ）②佐々木（あさひかわ）③米谷（あさひかわ）

【女子】◇小学生▽Ｄ１ ①土井月咲（あさひかわ）②嶋倉（あさひかわ）③伊藤（ＴＡＧ）④千葉（あさひかわ）⑤高橋（あさひかわ）⑥加藤（あさひかわ）▽Ｄ２ ①菊地音々奏（ＴＡＧ）②鵜之沢（ＴＡＧ）③木村（ＴＡＧ）④山本（ＴＡＧ）⑤藤井（ＴＡＧ）⑥菊地楓（ＴＡＧ）▽４種目規定 ①尾崎結菜（ＴＡＧ）②森川（ＴＡＧ）▽４種目自由 ①安澤羽琉（あさひかわ）②佐藤（あさひかわ）◇中学生▽１部 ①金澤心愛（あさひかわ）②中川（あさひかわ）▽２部 ①瀬波更紗（ＴＡＧ）②岡田（ＴＡＧ）③菊地（あさひかわ）◇高校▽１部 ①三宅花奈（あさひかわ）▽２部 ①河本咲宵（旭西）②小川（旭西）③高石（旭西）③柳田（旭西）

…新体操（女子のみ）…

◇団体▽週１コース ①旭川ジュニアさくら②永山タンポポ③永山ダリア④旭川ジュニアひまわり⑤永山パンジー

◇個人▽小学生１種目徒手 ①加 藤菜子（旭川ジュニア）②西間（旭川ジュニア）③辻（永山）④佐藤（旭川ジュニア）⑤武田（旭川ジュニア）⑥後藤（旭川ジュニア）▽１種目１部 ①小松侑夏（旭川ジュニア）②松本（永山）③平田（旭川ジュニア）④鴻上（永山）⑤畠尾（永山）⑥後藤（旭川ジュニア）▽同２部 ①佐々木心絆（永山）②小林（永山）③櫻田（旭川ジュニア）③中村 （永山）⑤中島（旭川ジュニア）⑥広岡（永山）◇中学生▽２種目 ①熊崎里椛（旭川ジュニア）②野中（永山）③大石（旭川ジュニア）④橋（永山）▽１種目 ①木下星愛（永山）①山下莉乃（永山）③岡本（永山）④藤本（旭川ジュニア）⑤大木（永山）◇高校▽１部 ①森七海（旭川ジュニア）②橋（永山）③髙橋（旭西）④髙嶋（旭商）▽２部 ①島暖乃子（旭西）②木下（旭商）③鎌田（旭西）④日向（旭西）