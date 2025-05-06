　【男子】◇小学生▽１００㍍　①大月惺（龍谷ＡＣ）②白取（龍谷ＡＣ）③成岡（龍谷ＡＣ）▽８００㍍　①廣田義紀（龍谷ＡＣ）②松下（かみふらのＸＣ少年団）③佐々木（留萌ＡＣ）▽１５００㍍　①長濵陸（龍谷ＡＣ）②中西（赤平陸上クラブ）③藤原（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー　①神居東陸上少年団▽走り幅跳び　①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②木村（留萌ＡＣ）③刈谷（赤平陸上クラブ）
　◇中学生▽１１０㍍障害　①畠山悠（深川陸上クラブ）②鈴木（神居東）③上香（緑が丘）▽砲丸投げ　①大木結弦（緑が丘）②寺山（旭川ＡＣ）③篠田（神居東）
　◇高校・一般▽１００㍍　①赤沼志龍（旭教大）②毛内（旭龍谷）③金子（旭志峯）▽２００㍍　①篠原ラピス真（旭医大）②野﨑（留萌高）③伊藤（旭川ＡＣ）▽４００㍍　①保科陸（旭教大）②毛内（旭龍谷）③池田（東海大札幌）▽８００㍍　①古賀雄大（旭志峯）②遠藤（旭工）③江花（旭東）▽１５００㍍　①多田奏太（道北陸協）②八代（滝川西）③森（旭北）▽３０００㍍　①多田奏太（道北陸協）②六郎田（士別翔雲）③莅戸（神居東中）▽５０００㍍　①高橋孝弘（道北陸協）②馬場（深川陸上クラブ）③阿部（作.ＡＣ旭川）▽１１０㍍障害　①松本悠輝（旭南）②田中（旭東）③塚本（滝川西）▽４００㍍障害　①池田光来（東海大札幌）②二階堂（旭教大）③菅原（旭志峯）▽４００㍍リレー　①旭龍谷②旭教大③滝川西▽走り高跳び　①古川青樹（士別翔雲）②瀬戸（旭西）③渡辺（旭東）▽棒高跳び　①田中倖仁（旭龍谷）②梅谷（旭龍谷）▽走り幅跳び　①鈴木遥翔（旭志峯）②日比生（旭北）③松本（旭東）▽三段跳び　①福士颯太（羽幌高）②日比生（旭北）③苅田（滝川西）▽砲丸投げ（６・０００㌔）　①阪口海（剣淵高）②伊東（名寄高）③沼岡（旭工）▽砲丸投げ（７・２６０㌔）　①根岸慶（旭医大）▽円盤投げ（１・７５０㌔）　①道齊勇翔（士別翔雲）②狩野（留萌高）③一橋（士別翔雲）▽円盤投げ（２・０００㌔）　①根岸慶（旭医大）②梶浦（旭医大）▽ハンマー投げ　①佐藤颯音（滝川西）②佐々木（滝川西）③阪口（剣淵高）▽やり投げ　①鈴木飛鳥（旭川明成）②鈴木（旭商）③江花（旭東）
　【女子】◇小学生▽１００㍍　①荒木和音（旭川ＡＣ）②須田（赤平陸上クラブ）③村田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍　①阿部桜花（龍谷ＡＣ）②大内（龍谷ＡＣ）③中田（旭川ＡＣ）▽４００㍍リレー　①神居東陸上少年団▽走り幅跳び　①須田莉希（赤平陸上クラブ）②荒木（旭川ＡＣ）③田村（枝幸陸上クラブ）
　◇中学生▽１００㍍障害　①山岸永怜（深川陸上クラブ）▽砲丸投げ　①山中生吹（旭川ＡＣ）②長田（緑が丘）③物井（上富良野）
　◇高校・一般▽１００㍍　①石田迦子（龍谷ＡＣ）②伊藤（旭龍谷）③赤沼（旭龍谷）▽２００㍍　①遊佐瑠花（旭龍谷）②藤倉（旭北）③佐藤（旭東）▽４００㍍　①石川葉織（ＴＲＣ.）②島影（旭教大）③三枝（旭西）▽８００㍍　①岩崎美穂（旭教大）②畠山（旭東）③西野（旭東）▽１５００㍍　①岩崎美穂（旭教大）②山川（富良野高）③高橋（旭川ＡＣ）▽３０００㍍　①高橋邑亜（旭川ＡＣ）②森（旭教大）▽１００㍍障害　①塩田梢葉（旭龍谷）②木賀（名寄高）③佐々木（名寄高）▽４００㍍リレー　①旭龍谷②緑が丘中Ａ②深川陸上クラブＡ▽走り高跳び　①渡辺菜瑚（旭志峯）②立花（なよろＪＡＣ）②進藤（留萌高）②太田（旭北）▽走り幅跳び　①塚越美琶（旭龍谷）②塩田（旭龍谷）③細川（旭龍谷）▽三段跳び　①茂利芽依（旭北）②入山（旭龍谷）▽砲丸投げ　①田中そら（旭明成）②佐藤（旭西）③佐藤（上川高）▽円盤投げ　①辻結希（羽幌高）②阿部（留萌高）③勝見（旭南）▽ハンマー投げ　①関口誌乃（旭東）②阿部（留萌高）▽やり投げ　①村山はな（旭龍谷）②砂原（旭明成）③渡辺（士別翔雲）