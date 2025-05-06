【男子】◇小学生▽１００㍍ ①大月惺（龍谷ＡＣ）②白取（龍谷ＡＣ）③成岡（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①廣田義紀（龍谷ＡＣ）②松下（かみふらのＸＣ少年団）③佐々木（留萌ＡＣ）▽１５００㍍ ①長濵陸（龍谷ＡＣ）②中西（赤平陸上クラブ）③藤原（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②木村（留萌ＡＣ）③刈谷（赤平陸上クラブ）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①畠山悠（深川陸上クラブ）②鈴木（神居東）③上香（緑が丘）▽砲丸投げ ①大木結弦（緑が丘）②寺山（旭川ＡＣ）③篠田（神居東）

◇高校・一般▽１００㍍ ①赤沼志龍（旭教大）②毛内（旭龍谷）③金子（旭志峯）▽２００㍍ ①篠原ラピス真（旭医大）②野﨑（留萌高）③伊藤（旭川ＡＣ）▽４００㍍ ①保科陸（旭教大）②毛内（旭龍谷）③池田（東海大札幌）▽８００㍍ ①古賀雄大（旭志峯）②遠藤（旭工）③江花（旭東）▽１５００㍍ ①多田奏太（道北陸協）②八代（滝川西）③森（旭北）▽３０００㍍ ①多田奏太（道北陸協）②六郎田（士別翔雲）③莅戸（神居東中）▽５０００㍍ ①高橋孝弘（道北陸協）②馬場（深川陸上クラブ）③阿部（作.ＡＣ旭川）▽１１０㍍障害 ①松本悠輝（旭南）②田中（旭東）③塚本（滝川西）▽４００㍍障害 ①池田光来（東海大札幌）②二階堂（旭教大）③菅原（旭志峯）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭教大③滝川西▽走り高跳び ①古川青樹（士別翔雲）②瀬戸（旭西）③渡辺（旭東）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②梅谷（旭龍谷）▽走り幅跳び ①鈴木遥翔（旭志峯）②日比生（旭北）③松本（旭東）▽三段跳び ①福士颯太（羽幌高）②日比生（旭北）③苅田（滝川西）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①阪口海（剣淵高）②伊東（名寄高）③沼岡（旭工）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①根岸慶（旭医大）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①道齊勇翔（士別翔雲）②狩野（留萌高）③一橋（士別翔雲）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①根岸慶（旭医大）②梶浦（旭医大）▽ハンマー投げ ①佐藤颯音（滝川西）②佐々木（滝川西）③阪口（剣淵高）▽やり投げ ①鈴木飛鳥（旭川明成）②鈴木（旭商）③江花（旭東）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①荒木和音（旭川ＡＣ）②須田（赤平陸上クラブ）③村田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①阿部桜花（龍谷ＡＣ）②大内（龍谷ＡＣ）③中田（旭川ＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①須田莉希（赤平陸上クラブ）②荒木（旭川ＡＣ）③田村（枝幸陸上クラブ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①山岸永怜（深川陸上クラブ）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②長田（緑が丘）③物井（上富良野）

◇高校・一般▽１００㍍ ①石田迦子（龍谷ＡＣ）②伊藤（旭龍谷）③赤沼（旭龍谷）▽２００㍍ ①遊佐瑠花（旭龍谷）②藤倉（旭北）③佐藤（旭東）▽４００㍍ ①石川葉織（ＴＲＣ.）②島影（旭教大）③三枝（旭西）▽８００㍍ ①岩崎美穂（旭教大）②畠山（旭東）③西野（旭東）▽１５００㍍ ①岩崎美穂（旭教大）②山川（富良野高）③高橋（旭川ＡＣ）▽３０００㍍ ①高橋邑亜（旭川ＡＣ）②森（旭教大）▽１００㍍障害 ①塩田梢葉（旭龍谷）②木賀（名寄高）③佐々木（名寄高）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②緑が丘中Ａ②深川陸上クラブＡ▽走り高跳び ①渡辺菜瑚（旭志峯）②立花（なよろＪＡＣ）②進藤（留萌高）②太田（旭北）▽走り幅跳び ①塚越美琶（旭龍谷）②塩田（旭龍谷）③細川（旭龍谷）▽三段跳び ①茂利芽依（旭北）②入山（旭龍谷）▽砲丸投げ ①田中そら（旭明成）②佐藤（旭西）③佐藤（上川高）▽円盤投げ ①辻結希（羽幌高）②阿部（留萌高）③勝見（旭南）▽ハンマー投げ ①関口誌乃（旭東）②阿部（留萌高）▽やり投げ ①村山はな（旭龍谷）②砂原（旭明成）③渡辺（士別翔雲）