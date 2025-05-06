【男子】▽Ａ級 ①日比泰明（ＨＴＡ）②水上（ＰＴＴジュニア）③竹内（スウイング！スウイング！）③石浦（Ｔ・Ｐジョイ）▽Ｂ級 ①杉村駿（ＨＴＡジュニア）②高橋（あんこぼーる）③斎藤（宮の森ＳＣ）③浜崎（旭医大）▽４５歳以上 ①佐藤英雄（宮の森ＳＣ）②小林（スウイング！スウイング！）③氏家（あーる３０）③高橋（スウイング！スウイング！）

【女子】▽一般 ①上村素敵（宮の森ＳＣ）②今田（モカ）③池田（ＡＭＵ・ＯＧ）③鎌田（Ｔ・Ｐジョイジュニア）▽４５歳以上Ａ級 ①堀口夏誉（きらめき☆出張中）②松山（ダッフィー）③森（エルバッハ）③西田（宮の森ＳＣ）▽同Ｂ級 ①丹羽尚美（きらめき☆出張中）②松浦（ＤＺＴＢＮ）③倉（ダッフィー）③園田（ＤＺＴＢＮ）