【男子】▽Ａ級 ①日比泰明（ＨＴＡ）②水上（ＰＴＴジュニア）③竹内（スウイング！スウイング！）③石浦（Ｔ・Ｐジョイ）▽Ｂ級 ①杉村駿（ＨＴＡジュニア）②高橋（あんこぼーる）③斎藤（宮の森ＳＣ）③浜崎（旭医大）▽４５歳以上 ①佐藤英雄（宮の森ＳＣ）②小林（スウイング！スウイング！）③氏家（あーる３０）③高橋（スウイング！スウイング！）
【女子】▽一般 ①上村素敵（宮の森ＳＣ）②今田（モカ）③池田（ＡＭＵ・ＯＧ）③鎌田（Ｔ・Ｐジョイジュニア）▽４５歳以上Ａ級 ①堀口夏誉（きらめき☆出張中）②松山（ダッフィー）③森（エルバッハ）③西田（宮の森ＳＣ）▽同Ｂ級 ①丹羽尚美（きらめき☆出張中）②松浦（ＤＺＴＢＮ）③倉（ダッフィー）③園田（ＤＺＴＢＮ）
◆テニス 春季シングルス大会（４月２７日・花咲コート）
2025/05/06
【男子】▽Ａ級 ①日比泰明（ＨＴＡ）②水上（ＰＴＴジュニア）③竹内（スウイング！スウイング！）③石浦（Ｔ・Ｐジョイ）▽Ｂ級 ①杉村駿（ＨＴＡジュニア）②高橋（あんこぼーる）③斎藤（宮の森ＳＣ）③浜崎（旭医大）▽４５歳以上 ①佐藤英雄（宮の森ＳＣ）②小林（スウイング！スウイング！）③氏家（あーる３０）③高橋（スウイング！スウイング！）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆体操・新体操 第５７回旭川市高校選手権大会兼第３８回旭川市ジュニア選手権大会（４月２９日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆軟式野球 高円宮賜杯第４５回全日本学童旭川大会（４月２９日・当麻球場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（４月２０、２６、２７、２９日・花咲球技場ほか）
- ◆サッカー 第１７回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３２回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（４月２０、２６、２９日・リアルター夢りんご東光公園球技場）
- ◆サッカー 市民大会（４月２７日・リアルター夢りんご東光スポーツ公園球技場）
- ◆テニス 旭川テニス協会振興委員会ダブルス大会（４月２９日・花咲コート）
- ◆テニス 春季シングルス大会（４月２７日・花咲コート）
- ◆陸上 道北記録会第１戦兼北海道選手権道北地区予選（４月２９日・花咲陸上競技場）
- ◆弓道 第３７回誠心館開館記念射会（４月２９日・市弓道場誠心館）