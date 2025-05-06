【男子】①沖中瑛太・細川瞬汰（旭実）②大石・野瀬（旭実）③駒津・谷口（旭東）③松山・高橋（旭東）
【女子】①佐藤ありあ・佐藤杏咲（旭実）②山田・佐藤心（旭実）③橘内・堀江（旭実）③水口・松田（旭商）
◆ソフトテニス 旭川地区高校選手権大会（４月２９日・花咲コート）
2025/05/06
【男子】①沖中瑛太・細川瞬汰（旭実）②大石・野瀬（旭実）③駒津・谷口（旭東）③松山・高橋（旭東）
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