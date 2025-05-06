　【男子】▽Ａ級　①氏家崇志・瀧野隆②斉藤・大西▽Ｂ級　①四家井城治・薗田貴臣②狩野・白戸▽Ｃ級　①松本智・豊島拓男②菅原・加藤
　【女子】▽Ａ級　①吉川しのぶ・松浦千鶴②森・松山▽Ｂ級　①伊藤由美子・青山美幸②林・高山▽Ｃ級　①木原京子・浅川里美②小林・宮越