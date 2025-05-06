　広陵１―１トラウムビータ２ｎｄ、ビアンコネロＦＣ４―０ＳＳＳＣ、上富良野３―１コンサドーレ旭川２ｎｄ、アインス６―０名寄ＳＣ、ビアンコネロＦＣ１２―０名寄ＦＣ、広陵２―１ＳＳＳＣ、アインス３―２コンサドーレ旭川２ｎｄ、上富良野７―０トラウムビータ２ｎｄ