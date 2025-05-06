　ビアンコネロＦＣ２ｎｄ６―３ＡＴＴ、東川ＳＣ２―１たかとんび、レーヴェ３―０羽幌、富良野合同１―１北門、緑が丘２ｎｄ１―１北星、ＣＫＫ２ｎｄ１―１アインスベア、緑が丘４―０明星、永山・永山南３―１東明、アインスレーヴェ４―０緑が丘２ｎｄ、ビアンコネロＦＣ２ｎｄ０―０留萌港南、中富良野１―０六合、ビアンコネロＦＣ３ｎｄ３―２増毛、ＣＫＫ１３―０旭教大付属、中央２―０春光台、羽幌１―１北星、北門３―１旭教大付属、東川ＳＣ３―２ＡＴＴ、ビアンコネロＦＣ３ｎｄ１５―０緑が丘３ｎｄ、ＣＫＫ１―１緑が丘、永山・永山南５―１明星、ＣＫＫ２ｎｄ０―０増毛、春光台５―１