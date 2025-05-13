【男子】◇中学生▽１００㍍ ①吉田椋葵（上富良野）②菅（旭川ＡＣ）③中本（緑が丘）▽３０００㍍ ①佐藤颯音（東神楽）②田代（東明）③浅野（緑が丘）▽１１０㍍障害 ①海鉾翔真（東鷹栖）②鈴木（神居東）③上香（緑が丘）▽走り高跳び ①鈴木晴士（上川）②広川（上富良野）③成田（神居東）▽走り幅跳び ①阿部匠真（上川）②平井（羽幌）③中園（龍谷ＡＣ）▽砲丸投げ ①大木結弦（緑が丘）②寺山（旭川ＡＣ）③藤田（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②舛田（旭志峯）③金子（旭志峯）▽２００㍍ ①金子隼大（旭志峯）②高田（旭志峯）③野崎（留萌高）▽４００㍍ ①横谷政一（道体アスリート）②広橋（釧路江南）③戸来（羽幌高）▽８００㍍ ①三上雄輝（留萌高）②藤山（滝川西）③遠藤（旭工）▽１５００㍍ ①小西耕生（滝川市役所）②六郎田（士別翔雲）③酒井（滝川西）▽５０００㍍ ①八代奏佑（滝川西）②渡辺（道北陸協）③六郎田（士別翔雲）▽１１０㍍障害 ①古川青樹（士別翔雲）②佐藤（旭志峯）③井上（旭志峯）▽４００㍍障害 ①阿部翼（旭志峯）②奥山（釧路江南）③菅原（旭志峯）▽３０００㍍障害 ①遠藤一継（東川高）②中村（旭西）③塚本（富良野高）▽４００㍍リレー ①旭志峯②旭龍谷③釧路江南▽１６００㍍リレー ①旭教大②旭志峯③釧路江南▽走り高跳び ①井上龍雅（旭志峯）②渡辺（旭東）③近江谷（旭永嶺） ▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②梅谷（旭龍谷）③倉谷（釧路江南）▽走り幅跳び ①大森悠斗（旭志峯）②鎌田（旭龍谷）③鈴木（旭志峯）▽三段跳び ①大森悠斗（旭志峯）②真鍋（士別翔雲）③福士（羽幌高）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①阪口海（剣淵高）②平間（旭志峯）③政所（滝川西）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①狩野稜琥（留萌高）②道斉（士別翔雲）③佐藤颯（滝川西）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①山本涼太（道北陸協）▽ハンマー投げ ①佐藤颯音（滝川西）②佐々木（滝川西）③狩野（留萌高）▽やり投げ ①須川零央（旭志峯）②鈴木（旭明成）③佐藤（釧路江南）

【女子】◇中学生▽１００㍍ ①石田迦子（龍谷ＡＣ）②山崎（龍谷ＡＣ）③大月（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①石川蛍莉（ＴＲＣ）②斉藤（ＴＲＣ）③羽田（愛宕）▽１００㍍障害 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②三好（枝幸陸上クラブ）③広田（士別ＡＣ）▽走り高跳び ①宮下柚音（旭川ＡＣ）②立花（なよろＪＡＣ）③三好（枝幸陸上クラブ）▽走り幅跳び ①石田迦子（龍谷ＡＣ）②鈴木（士別ＡＣ）③吉田（なよろＪＡＣ）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②小山内（東神楽）③長田（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）１１秒８７＝大会新②高橋（北見商）③嵯峨（釧路江南）▽２００㍍ ①河本由愛（旭志峯）２５秒６１＝大会新②遊佐（旭龍谷）③赤沼（旭龍谷）▽４００㍍ ①山本黛花（旭志峯）②木田（旭龍谷）③猪股（旭志峯）▽８００㍍ ①菊地華恋（旭志峯）②松原（旭龍谷）③鳴海（旭龍谷）▽１５００㍍ ①松原こころ（旭龍谷）②朝倉（旭龍谷）③合田（旭龍谷）▽１００㍍障害 ①田村実夢（旭志峯）１４秒６４＝大会新②塩田（旭龍谷）③村上（旭西）▽４００㍍障害 ①春名凜子（釧路江南）②腰越（旭明成）③飛騨野（旭実）▽４００㍍リレー ①旭志峯②旭龍谷③釧路江南▽１６００㍍リレー ①旭志峯②旭北③旭川ＡＣ▽走り高跳び ①川初虹恋（旭志峯）②太田（旭北）③山内（旭志峯）▽走り幅跳び ①塚越美琶（旭龍谷）５㍍３７＝大会タイ②川嶋（旭龍谷）③宮崎（釧路江南）▽三段跳び ①茂利芽依（旭北）②入山（旭龍谷）③加藤（旭志峯）▽砲丸投げ ①丹羽咲空（旭志峯）②田中（旭明成）③佐藤（旭西）▽円盤投げ ①落合夢（旭志峯）②関口（旭東）③辻（羽幌高）▽ハンマー投げ ①落合夢（旭志峯）②関口（旭東）③阿部（留萌高）▽やり投げ ①対馬聡美（上川高）②村山（旭龍谷）③伊藤（旭永嶺）