【男子】①聚富ジュニア（石狩）②江別中央③忠和④砂川
【女子】①ネクサスＢＣ②恵庭ＢＬＩＴＺ③スマッシュモンキーズ④春光台
◆バドミントン 第２０回北海道中学生団体大会（３、４日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2025/05/13
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