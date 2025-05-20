【男子】◇団体 ①末広北柔道場②美瑛柔道少年団③旭川③美深柔道スポーツ少年団

◇個人▽５０㌔級 ①山口琉義（永山）②小倉（美深）③井上（末広北）③小沢（東光）▽５５㌔級 ①奥沢樹一（美瑛）②森（誠心館）③藤原（美瑛）③浦島（美瑛）▽６０㌔級 ①加藤煌太（美深）②村田（美瑛）③五木田（ＡＲＪＣ）③得能（美瑛）▽６６㌔級 ①扇谷漣志朗（北柔会）②合田（中央）③今（永山）③柳嶋（永山）▽７３㌔級 ①藤原睦（美瑛）②鈴木（中央）③宗像（旭川）③内山（旭川）▽８１㌔級 ①山崎凰佑（美瑛）②葛西（ＡＲＪＣ）③遠藤（美深）③錦川（中央）▽９０㌔級＋９０㌔超級 ①秋山響（末広北）②白幡（末広北）③岸本（北柔会）③近野（美深）

【女子】◇団体 ①旭川龍谷柔道クラブ（ＡＲＪＣ）②永山③末広北柔道場

◇個人▽４４㌔級＋４８㌔級 ①佐野莉樹（誠心館）②大山（永山）③小竹（旭川）③稲井（旭川）▽５７㌔級＋６３㌔級 ①福士華代（末広北）②中尾（中央）③坂本（渡辺道場）③藤原（永山）▽７０㌔級＋７０㌔超級 ①小山内くるみ（ＡＲＪＣ）②荒牧（ＡＲＪＣ）③森脇（末広北）③山口（永山）