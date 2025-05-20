【男子】◇団体▽１回戦 旭農３―０富良野、旭工３―２留萌、旭西３―１羽幌、旭北３―０旭藤星、旭永嶺３―０旭商▽２回戦 旭南３―０旭農、旭実３―０旭工、旭東３―１旭西、旭北３―１旭永嶺▽決勝リーグ 旭南３―２旭実、旭南３―０旭東、旭南３―０旭北、旭実３―０旭東、旭実３―１旭北、旭北３―２旭東▽順位 ①旭南３勝②旭実２勝１敗③旭北１勝２敗④旭東３敗

◇ダブルス▽準決勝 福田空・野原曖流（旭南）３―０山内隼十・石山尚輝（旭実）、入江佳輝・平澤雅斗（旭実）３―２青山凌・山本凌雅（旭北）▽決勝 福田・野原３―１入江・平澤◇シングルス▽準決勝 吉田律（旭実）３―０入江佳輝（旭実）、中山隼毅（旭実）３―０福田空（旭南）▽決勝 中山３―２吉田

【女子】◇団体▽予選リーグＡブロック ①留萌②旭実③旭東▽同Ｂブロック ①旭農②旭西③旭南④旭工▽同Ｃブロック ①旭北②旭永嶺③羽幌④富良野▽１回戦 旭永嶺３―２旭西、旭実３―０旭北▽準決勝 留萌３―０旭永嶺、旭実３―１旭農▽決勝 留萌３―１旭実▽代表決定戦 旭永嶺３―１旭農

◇ダブルス▽準決勝 野藤綾乃・中田美聖（旭実）３―０山田杏璃・蜷川采珠（留萌）、松元菜音・土肥千依菜（留萌）３―０清水心結・中井美弥（旭実）▽決勝 松元・土肥３―１野藤・中田◇シングルス▽準決勝 松元菜音（留萌）３―０蜷川采珠（留萌）、土肥千依菜（留萌）３―０山田杏璃（留萌）▽決勝 土肥３―１松元