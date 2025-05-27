　【男子】◇団体▽１回戦　北門３―０明星、東陽２―１西神楽、広陵２―０東明、東光２―０愛宕、永山南２―１光陽、緑が丘２―１春光台、忠和２―０東鷹栖▽２回戦　ネクサスＢＣ２―０北門、広陵２―１東陽、東光２―１永山南、忠和２―０緑が丘▽準決勝　ネクサスＢＣ２―０広陵、忠和２―０東光▽決勝　ネクサスＢＣ２―０忠和▽３位決定戦　東光２―０広陵
　【女子】◇団体▽１回戦　東明２―０愛宕、東陽２―０光陽、永山南２―０西神楽、春光台２―０東光、忠和２―０旭教大付属、広陵２―０明星▽２回戦　ネクサスＢＣ２―０東明、東陽２―０永山南、春光台２―０忠和、北門２―１広陵▽準決勝　ネクサスＢＣ２―０東陽、春光台２―１北門▽決勝　ネクサスＢＣ２―０春光台▽３位決定戦　北門２―０東陽