【男子】◇団体▽１回戦 北門３―０明星、東陽２―１西神楽、広陵２―０東明、東光２―０愛宕、永山南２―１光陽、緑が丘２―１春光台、忠和２―０東鷹栖▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０北門、広陵２―１東陽、東光２―１永山南、忠和２―０緑が丘▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０広陵、忠和２―０東光▽決勝 ネクサスＢＣ２―０忠和▽３位決定戦 東光２―０広陵

【女子】◇団体▽１回戦 東明２―０愛宕、東陽２―０光陽、永山南２―０西神楽、春光台２―０東光、忠和２―０旭教大付属、広陵２―０明星▽２回戦 ネクサスＢＣ２―０東明、東陽２―０永山南、春光台２―０忠和、北門２―１広陵▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０東陽、春光台２―１北門▽決勝 ネクサスＢＣ２―０春光台▽３位決定戦 北門２―０東陽