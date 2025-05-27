　【男子】▽Ａ級　①菅原麦太郎・加藤匠吾（旭実クラブ）②石金・祓川（旭教大・旭実クラブ）③松木・田渕（旭大）③千田・屋根田（明成ＯＢクラブ）▽Ｂ級　①大熊法穂・松本佳大（旭教大付属中）②山口・米沢（旭川中）③山本・島田（Ｍ１・１）③住本・松友（東光中）
　【女子】▽Ａ級　①加茂枝里香・千田初美（札幌ウィン・ＳＴＳ）②茂田・大久保（旭教大）③鹿糠・松田（のんびりクラブ・旭川アップルズ）③石井・森川（明成ＯＧクラブ）▽Ｂ級　①京藤晴美・渡辺裕美（のんびりクラブ）②木村・秦（女子クラブ）▽Ｃ級　①本間瑠菜・庄司玲来（明星中）②円山・松山（明星中）
　【男女混合】▽Ｄ級　①松山結子・古屋晴（ＡＳＪ）②東谷・池田（富良野ジュニア）