　【男子】▽準々決勝　旭教大付属２―０神楽、光陽２―１東光、旭川２―０東陽、広陵２―０神居▽準決勝　旭教大付属２―０光陽、旭川２―１広陵▽決勝　旭教大付属２―１旭川
　【女子】▽準々決勝　永山南２―１旭川、明星２―１東明、東陽２―１旭教大付属、神楽２―１広陵、▽準決勝　永山南２―０明星、神楽２―０東陽▽決勝　永山南２―０神楽
Ａ級で男子菅原・加藤（旭実ク）、女子加茂・千田（札幌ウィン・ＳＴＳ）が優勝