　広陵３―０名寄ＳＣ、上富良野１―１ＳＳＳＣ、ビアンコネロＦＣ５―０コンサドーレ旭川２ｎｄ、ＳＳＳＣ１―１アインス、ビアンコネロＦＣ７―０トラウムビータ２ｎｄ、上富良野１０―０名寄ＳＣ、コンサドーレ旭川２ｎｄ６―１広陵