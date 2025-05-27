　【男子】▽Ａ級　①氏家崇志・下崎進②牛草・笹原▽Ｂ級　①白戸直 ・松本智②西野雅・西野智
　【女子】▽Ａ級　①丹代美奈子・青山美幸②平野・細野▽Ｂ級　①京極宏子・松久即子②石沢・佐藤▽Ｃ級　①工藤祐子・桐木恭子②達野・竹浪