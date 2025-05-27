　東明６―０旭教大付属、緑が丘２―０北門、中央１４―０緑が丘３ｒｄ、ＡＴＴ４―０北星、留萌港南３―１東川ＳＣ、ビアンコネロＦＣ３ｒｄ６―０ＣＫＫ２ｎｄ、増毛２―１中富良野、アインスレーヴェ５―０たかとんび、ＣＫＫ４―１永山・永山南、アインスベア２―０春光台、富良野２―０明星、中央６―１六合、増毛２―０春光台、東明０―０緑が丘、北星１―１留萌港南、ビアンコネロＦＣ２ｎｄ５―０緑が丘２ｎｄ、アインスベア５―０緑が丘３ｒｄ、ビアンコネロＦＣ３ｎｄ１―０アインスベア、アイスレーヴェ１―０留萌港南、ＡＴＴ４―１羽幌、東明４―０富良野、中富良野７―０緑が丘３ｒｄ、明星７―０旭教大付属、永山・永山南３―０北門、緑が丘２ｎｄ２―２たかとんび