▽Ａ級 まるせんゲーリック５―３ランカー、旭川ホームストーリー３―２Ａｃブルーインパルス、旭川ドジャース 不戦勝 常夏ワイルドチャンプス、旭川コンバット４―０旭川インディアンス

▽Ｂ級 旭川レインディアーズ１―０スラッカーズ、旭川ヤンキース３―３ジョーカー、プッシーキャッツ７―４須田製版旭川支社、ソルジャー６―５アブレイズ、グリフォン１３―２ＪＲ旭川運転所

▽Ｃ級 ヒート 不戦勝 ジャポン、旭川ＧＴＯ８―４アレックス、ヨッチーズ１１―２モークス、スーパーマン４―１あぶさんず、ランダム１０―０金田自動車、石田兼松八興建設１０―６ドルフィンズ、コンバットクラブ１３―３まるせんげーリックＯＢ会