▽１回戦 当麻１２―６東町、千代田７―６末広北・近一合同、三小・東光合同２４―０共栄、新富・永山中央合同１３―５東五条、神居１３―３西御料地、美瑛１３―２永山南、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同１１―１啓明、旭稜９―３末広・大有合同、神楽１１―１春光・北鎮合同、愛宕東２６―３比布・上川大雪合同▽２回戦 愛別２―１当麻、三小・東光合同１２―１１千代田、新富・永山中央合同 不戦勝 東川大雪、神居８―４豊岡・東旭川合同、美瑛３―１緑が丘、忠和１０―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、旭稜６―５神楽、愛宕東７―５春光台
◆軟式野球 第４３回ホクレン杯争奪全道少年大会旭川支部予選（２５日・当麻町営球場ほか）
2025/05/27
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- ◇バドミントン（２１―２３日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◇陸上競技（２１～２３日・花咲陸上競技場）
- ◇バレーボール（２１日～２３日・旭実高体育館ほか）
- ◇剣道（２１～２３日・東光公園武道館）
- ◇弓道（２１日～２３日・市弓道場誠心館）