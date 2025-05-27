▽１回戦 当麻１２―６東町、千代田７―６末広北・近一合同、三小・東光合同２４―０共栄、新富・永山中央合同１３―５東五条、神居１３―３西御料地、美瑛１３―２永山南、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同１１―１啓明、旭稜９―３末広・大有合同、神楽１１―１春光・北鎮合同、愛宕東２６―３比布・上川大雪合同▽２回戦 愛別２―１当麻、三小・東光合同１２―１１千代田、新富・永山中央合同 不戦勝 東川大雪、神居８―４豊岡・東旭川合同、美瑛３―１緑が丘、忠和１０―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、旭稜６―５神楽、愛宕東７―５春光台