　【男子】▽１回戦　富良野合同２―０北門、永山２―０六合▽準決勝　レオーネ２―０富良野合同、永山２―１神楽▽決勝　レオーネ２―０永山
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　旭川２―０北星、神居２―０鷹栖、広陵２―０東川、アルバライズ２―１永山南、永山２―０東神楽、緑が丘２―０六合、忠和２―０Ｖスター、神楽２―０北門▽２回戦　旭川２―０神居、アルバライズ２―０広陵、緑が丘２―１永山、神楽２―０忠和▽準決勝　アルバライズ２―０旭川、神楽２―０緑が丘▽決勝　アルバライズ２―１神楽